anniversaire de Roland l'artisan de Prades

En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l'âge de 15 ans. Pour ces enfants et leurs parents, un séjour à l'hôpital ou une simple visite est souvent synonyme d'angoisse, de solitude et de détresse. Depuis plus de 30 ans, Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie. Intervenant dans plus de 60 services pédiatriques, les 130 clowns professionnels de l’association offrent chaque année plus de 90 000 spectacles personnalisés aux enfants, à leur famille et aux soignants.

